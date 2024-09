SSC Napoli, finalmente in vendita la maglia replica ufficiale 2025! Prezzo e link

SSC Napoli, finalmente in vendita la versione replica ufficiale della nuova maglia 2024-2025! Una maglia pensata per venire incontro alle tasche dei tifosi che non possono permettersi di spendere 130,00 euro per acquistare la nuova maglia 2025. La replica ufficiale infatti è identica all'originale, ma è realizzata con un tessuto differente e costa meno della metà.

Prezzo maglia replica SSC Napoli : costa € 59,00 euro

: costa Link per acquistare: https://amzn.to/4djsyhA

SSC Napoli, maglia replica ufficiale

La nuova maglia 2024-2025 SSC Napoli è bellissima e la maglia replica lo è altrettanto: innanzitutto si tratta di un prodotto ufficiale SSC Napoli in collaborazione con EA7, realizzata con tessuti traspiranti e leggeri per garantire il massimo comfort.

Scopri la nuova maglia replica del Napoli:https://amzn.to/46BOH89

La maglia è anche dotata del cosiddetto "certilogo" cucito al suo interno, che verifica l'autenticità del marchio SSC Napoli. La maglia è progettata con tecnologie innovative per garantire una regolazione termica efficace e un'asciugatura rapida, mantenendoti fresco e asciutto anche durante le attività più intense.

La vera forza della maglia replica SSC Napoli è il prezzo: se la maglia originale costa 130 euro, la maglia replica ufficiale costa solo 59 euro, cioè meno della metà del prezzo della prima maglia. È disponibile in tutte le taglie dalla S alla 4XL.

