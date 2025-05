Cassano: "L'Inter ha buttato lo scudetto nel ce**o! Lo merita il Napoli, il Cagliari è salvo e vinceranno gli 80mila del Maradona"

Ultime news Serie AÂ -Â Antonio Cassano, nel corso del podcast Viva El Futbol, ha parlato della corsa scudetto in campionato:

"Settimana scorsa ho detto: se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto, il voto è 10. Con lo scudetto arriva la lode. I grandi meriti del Napoli sono fuori discussione, ha fatto una roba memorabile, fuori da ogni logica. Il voto è 10 oggi. Gli astri si stanno allineando per il Napoli, la squadra che sta meritando di vincere il campionato per le mille vicissitudini che ha avuto, tra infortuni e giocatori andati via.

Sicuramente merita lo scudetto più dell'Inter. Conte è un genio, ha il veleno nel sangue: si sta inventando di tutto e di più in questa stagione. È come se tu vai a correre e sei il terzo o quarto contro Bolt, c'è un secondo di differenza che però sono 10 metri di distacco. Ma lui ha rivoltato tutto: è diventato lui Bolt senza avere le possibilità e le qualità . Ha fatto credere ai giocatori di poter andare oltre il sole e ha fatto un miracolo! La partita di venerdì la vinceranno gli 80mila del Maradona, al 100%. Il Cagliari è salvo. Se succede l'imprevisto, il Cagliari esce dallo stadio nel 2042! (ride, ndr). Ora andiamo sull'Inter: lo scudetto è stato buttato al c*sso dall'Inter che ha 22 titolari. Se tu metti i secondi undici nerazzurri a tutte le altre squadre, rimangono i più forti comunque".