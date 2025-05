Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive della squalifica di Conte, che non sarà in panchina in Napoli-Cagliari:

"Alla fine potrebbero essere dunque in 55 mila a spingere nei 90’ dell’anno la squadra di Conte, che dopo l’espulsione di Parma è stato squalificato e dovrà trovarsi a sua volta un posticino in tribuna. In panchina ci saranno il suo vice Stellini e Oriali, gli uomini forti dell’ex ct".