Repubblica - Si è diffusa una voce importante che riguarda Conte e la Juve

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica, tramite l'editoriale di Antonio Corbo, fa il punto della situazione in merito al futuro di Antonio Conte

"Più che una conferenza, è stato l’inizio di due viaggi nel futuro. Il suo. Che vinca il quinto scudetto in Italia, Antonio Conte è pronto. Sa già di averlo meritato, perché lo descrive solo come «la ciliegina che manca sulla grande torta che abbiamo preparato». Che possa lasciare Napoli e il Napoli non lo esclude, magari lo pensa, ma non dice nulla per non tradire se stesso, il personaggio che si è dato tanto tempo fa, l’infaticabile mediano del profondo Sud che sapeva vincere e convivere nella Juve dei trionfi.



È diffusa la voce che possa davvero tornare alla Juve, ma nessun cronista gli ha chiesto conferma, smentita o spiegazioni su come possa evadere da un contratto triennale con il Napoli. Un tacito patto in quel silenzio: si conoscono ormai bene, la domanda sarebbe stata respinta con quel suo tono irridente, mai chiedere quello che Conte non vuol dire. Ci pensa lui, è indecifrabile, ma sa parlare anche quando sta zitto. Il 18 aprile gli bastò dire che «ho capito che non si possono realizzare grandi cose» per dare l’allarme. Vuol decidere per sé e gli altri. Che carattere".