Nuovo stadio Napoli, Chiariello: "De Laurentiis ha trovato il partner: è MSC Crociere"

Il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha riferito alcuni importanti aggiornamenti circa la vicenda sul nuovo stadio:

Nuovo Stadio Napoli, MSC partner?

"De Laurentiis ha fatto il solito discorso sui prenditori e imprenditori, con tanto di risposta di Abodi. C'è stato un botta e risposta. Poi tutti hanno scritto dell'incontro con la Q8. La riunione è durata 2 ore e mezzo. C'erano anche Chiavelli, l'ex assessore Bruno Discepolo. De Laurentiis ha tutte le intenzioni di fare lo stadio, stanno trattando per i terreni, per 100 ettari. Stanno trattando il prezzo dell'acquisto di questi terreni bonificati a carico della Q8, le parti non sono lontane. De Laurentiis non molla. Mi attengo alle cifre che sento, circa 600 milioni di euro. Il Presidente non ha tempo da perdere per lo stadio, vuole fare tutto in due anni e posare la prima pietra. E ha un partner importante: il partner è Aponte, MSC Crociere. Se dovesse nascere la MSC Arena non mi sorprenderei"