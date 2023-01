Napoli-Juve 5-1: l’ultima manita incassata dai bianconeri 30 anni fa

Era 30 anni che la Juventus non subita cinque gol in Serie A. L'ultima volta, 10820 giorni fa, è stata il 30 maggio 1993 in un 5-1 (lo stesso risultato di questa sera al 'Maradona') incassato dal Pescara allo stadio 'Adriatico'. La Vecchia Signora allora allenata da Giovanni Trapattoni finì schiacciata dal Delfino di Vincenzo Zucchini fra i quali spicca un nome su tutti: quello di Massimiliano Allegri. L'attuale tecnico della Juventus allora era un calciatore del club abruzzese e mise a segno al 32' il rigore dell'1-1 dopo l'iniziale vantaggio bianconero a firma di Fabrizio Ravanelli.