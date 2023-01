Lutto nel calcio: giocatore di MLS muore a soli 25 anni!

Ultime notizie, lutto nel mondo del calcio. È morto a soli 25 anni d'età il giocatore Anton Walkes, difensore dello Charlotte FC, squadra di MLS americana.

Morto Anton Walkes

Ad annunciare la triste notizia è stato lo stesso club statunitense, che però non ha ancora divulgato le cause della morte improvvisa. Nato a Londra, Anton Walkes era cresciuto calcisticamente al Tottenham ed era già alla sua terza esperienza nella Major League Soccer degli Stati Uniti. Quest'anno non aveva collezionato ancora nessuna presenza.

Il calcio sconvolto dalla morte di un giocatore ancora giovanissimo.