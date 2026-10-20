Del Genio critica Allegri: "Qual era il modulo al minuto 12 di Venezia-Napoli? Qualcuno l'ha capito?"

Ultime notizie Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 a proposito della sconfitta del Napoli di Massimiliano Allegri nell'ultima partita contro il Venezia.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non voglio parlare di formazione, se vuoi ruotare devi cambiare, ma quali sono i compiti affidati ai nuovi giocatori? Le altre giocano a tre, come l'Inter, ma ben o male i difensori tante volte stanno nella metà campo avversaria. Badiashile e Beukema invece erano sempre fermi nella nostra area di rigore. E sugli esterni, gli altri chiudono le azioni mentre i nostri sono lontani dalla porta. Poi al 12esimo minuto una mossa meriterebbe una spiegazione, ovvero Giovane centro-destra che era partito così bene, invece lo sposta tutto in ampiezza a sinistra quasi a bloccare Spinazzola, mentre McTominay dove ha giocato, chi lo ha capito me lo dica. Se era dietro la punta, non c'era nessuno a destra. Qual era il modulo?".