Vergara vede il rientro, l'obiettivo è la Roma: le ultime
Buone notizie per Antonio Vergara, che vede avvicinarsi il ritorno in campo. Il centrocampista del Napoli ha ottenuto riscontri incoraggianti dagli ultimi controlli medici e punta a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Roma. Il recupero procede positivamente, anche se servirà ancora cautela prima del via libera definitivo.
Vergara Napoli, rientro e obiettivo Roma
Come riferisce Il Mattino, il fantasista di Frattamaggiore non sarà disponibile per l'impegno in programma domani sera, ma le sensazioni sul suo percorso di recupero sono positive.
L'obiettivo è riaverlo a disposizione per la gara contro i giallorossi, a condizione che le sue condizioni offrano tutte le garanzie necessarie. Lo staff medico azzurro, tuttavia, non intende correre rischi. I precedenti problemi fisici del calciatore invitano a una gestione prudente, senza anticipare i tempi del rientro. Il quotidiano sottolinea proprio questo aspetto: "Attenzione, perché visto i tre precedenti, meglio per lo staff medico essere certi al cento per cento, prima di dare il via libera al fantasista di Frattamaggiore".
Per il Napoli, quindi, la priorità resta recuperare Vergara nelle migliori condizioni possibili, evitando ricadute che potrebbero compromettere nuovamente la sua disponibilità. Situazione differente per Favasuli, che dovrà attendere più a lungo prima di tornare tra i convocabili. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il suo rientro è previsto soltanto verso la fine di novembre. Entrambi i giocatori hanno riportato i rispettivi infortuni durante gli impegni con le Nazionali. Per Vergara, intanto, la Roma rappresenta il prossimo traguardo, ma la decisione definitiva dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni fisiche nei prossimi giorni.