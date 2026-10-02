De Laurentiis torna a mettere in discussione alcuni meccanismi tradizionali del calcio
Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis torna a mettere in discussione alcuni meccanismi tradizionali del calcio. Intervenuto a Roma nel corso di un incontro del TEHA Club, il presidente del Napoli ha posto l’accento soprattutto sulla necessità di rendere le partite più adatte alle abitudini delle nuove generazioni. Scrive Il Roma:
"Tra le proposte avanzate c’è anche quella di rivedere l’intervallo tra primo e secondo tempo, nessuna regola dovrebbe essere considerata intoccabile soltanto perché esiste da molti anni.
Il presidente ritiene che i quindici minuti di pausa possano favorire la dispersione dell’attenzione, soprattutto tra i più giovani che seguono le partite da casa. Smartphone, videogiochi e piattaforme digitali rappresentano infatti concorrenti sempre più forti per il calcio tradizionale.
Da qui l’invito a ripensare il prodotto nel suo complesso, dalla durata delle gare alle interruzioni, con l’obiettivo di aumentare continuità e spettacolarità.
Secondo De Laurentiis, il calcio non può aspettarsi che siano i ragazzi ad adattarsi alle vecchie abitudini, ma deve essere capace di inseguire i cambiamenti imposti dal mondo digitale"