Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta su Twitter la vittoria del Napoli contro la Juventus per 5-1: "La lezione di Napoli ci lascia diversi spunti di riflessione. Il calcio è di Giuntoli che in estate ha fatto miracoli sportivi riducendo il monte ingaggi. De La. merita la laurea. Spesso insultato ma sta facendo un capolavoro. Ultimo: la Juve va rifondata, non solo in società".