Stadio Maradona serio candidato per Euro 2032: complimenti dall'UEFA per il progetto, ma deciderà la FIGC

Ultime notizie Napoli - Euro 2032, si entra nel vivo: la prima tappa è stata superata da "Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona", perché la FIGC ha spedito all'UEFA l'elenco degli stadi e delle città per la competizione e Napoli c'è insieme a tutte le altre candidate: insomma, sarà l'UEFA a decidere e fare i primi tagli, visto che delle 13 città ospitanti inviate dala Federazione italiana, solo cinque verranno scelte in via definitiva dall'organismo europeo di Ceferin. Le città sono: Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

A proposito degli stadi per Euro 2032, Il Mattino nell'edizione oggi in edicola parla così della decisione della FIGC:

"Comunque la si veda la scelta finale sarà della Figc. «La Uefa - si legge ancora nel comunicato della Figc - svolgerà le necessarie verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi a esempio, i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media ed i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità». Solo successivamente, la Federazione procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti. I nodi presumibilmente si sceglieranno in tempi non lunghissimi magari entro ottobre. Ma ci potrebbero essere sorprese".

Come ha rivelato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi proprio a Il Mattino nel corso di una sua intervista sulle preregate della Coppa America:

«Un Europeo senza Napoli sarebbe una contraddizione, ma c'è una competizione e ci sono anche altre città che hanno lo stesso obiettivo. Napoli - racconta il ministro - ha tutte le caratteristiche per candidarsi. Anche un avvenimento come l'America's Cup può contribuire a far comprendere quanto sia importante che Napoli rientri nel portafoglio dei grandi eventi. Mi auguro che il nucleo delle città ospitanti possa arrivare a sei stadi: è un auspicio personale perché la valutazione finale spetta all'Uefa».

Progetto nuovo stadio Maradona

Stadio: Napoli seria candidata ad EURO 2032

Napoli resta - secondo il quotidiano - tra le città favorite e "lo si può affermare senza tema di smentita". Dalla UEFA sono arrivati i complimenti al progetto del Comune, e anche alla Regione:

"Dalla Uefa trapelano complimenti sinceri: per la qualità del progetto che soddisfa molti dei 120 requisiti operativi richiesta dalla Uefa: l'accessibilità, il Maradona è collegato con 4 linee metropolitane quindi non ci si arriva solo in auto, la sostenibilità economico e finanziaria, la sicurezza e l'ospitalità come abbiamo visto con le preregate dell'America's Cup. L'unica raccomandazione-preoccupazione, ma non vale solo per Napoli, è che i tempi delle gare e l'inizio dei lavori dovranno essere rispettati al minuto. Progetto interamente pubblico, ma che non esclude i privati, ci sono 4 anni di tempo per intervenire. «Come accaduto per altri impianti - ragionano in Municipio - si spera sempre in un intervento della Ssc Napoli»".