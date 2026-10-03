Prossime partite Napoli - Calendario Napoli che si preannuncia ricco di impegni in vista della prossima stagione: la prossima partita SSC Napoli sarà valida per la Serie A con il Frosinone. Dove vedere la prossima partita Napoli, con la prossima partita poi di campionato Serie A con il calendario Serie A che mette di fronte Napoli-Frosinone. Tutte le squadre di calcio in campo. Incontri, seria e i prossimi match in casa e trasferta online del Napoli. Sabato, giornate, quale, trasmette, girone. Premium con gare anche di mercoledì.

Prossimo turno Serie A

Quando gioca il Napoli? Le prossime partite Napoli su Sky DAZN Sport Serie A

Calendario e risultati Seria A stagione 2026-2027, qui tutte le informazioni anche sul Napoli:

6ª GIORNATA, Serie A

Sabato 10 ottobre 2026 - Ore 20.45: Napoli – Frosinone (DAZN / Sky)

2ª GIORNATA, Champions League

Martedì 13 ottobre 2026 - Ore 21:00: Villarreal - Napoli (SKY)

7ª GIORNATA, Serie A

Sabato 17 ottobre 2026 - Ore 15.00: Venezia – Napoli (DAZN)

3ª GIORNATA, Champions League

Martedì 20 ottobre 2026 - Ore 21:00: Napoli - Bodo/Glimt (SKY)

8ª GIORNATA, Serie A

Sabato 24 ottobre 2026 - Ore 18.00: Napoli – Roma (DAZN)

9ª GIORNATA, Serie A (Turno infrasettimanale)

Mercoledì 28 ottobre 2026 - Ore 20.45: Monza – Napoli (DAZN / Sky)

10ª GIORNATA, Serie A

Domenica 1 novembre 2026 - Ore 20.45: Juventus – Napoli (DAZN)

4ª GIORNATA, Champions League

Mercoledì 4 novembre 2026 - Ore 21:00: Porto - Napoli (Amazon Prime Video)

11ª GIORNATA, Serie A

Domenica 8 novembre 2026 - Ore 12.30: Napoli – Lazio (DAZN)

12ª GIORNATA, Serie A

Sabato 21 novembre 2026 - Ore 20.45: Napoli – Torino (DAZN / Sky)

13ª GIORNATA, Serie A

Domenica 29 novembre ore 15:00 | Sassuolo - Napoli

14ª GIORNATA, Serie A

Sabato 5 dicembre ore 20:45 | Napoli - Lecce

15ª GIORNATA, Serie A

Domenica 13 dicembre ore 20:45 | Napoli - Milan

Ottavi di Finale Coppa Italia

Mercoledì 16 dicembre ore 21:00 | Napoli - Fiorentina (Mediaset)

16ª GIORNATA, Serie A

Domenica 20 dicembre ore 20:45 | Atalanta - Napoli

17ª GIORNATA, Serie A

Domenica 3 gennaio ore 18:00 | Parma - Napoli

18ª GIORNATA, Serie A

Giovedì 7 gennaio ore 20:45 | Napoli - Cagliari

19ª GIORNATA, Serie A

Lunedì 11 gennaio ore 20:45 | Udinese - Napoli

Dove vedere le partite in streaming

Prossima partita Napoli