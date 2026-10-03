Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: date e orari
Quando gioca il Napoli? Calendario Napoli Serie A. Prossima partita Napoli, calendario date orari di Serie A e Coppa Italia 2026/27. La prossima partita Napoli calcio
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Prossime partite Napoli - Calendario Napoli che si preannuncia ricco di impegni in vista della prossima stagione: la prossima partita SSC Napoli sarà valida per la Serie A con il Frosinone. Dove vedere la prossima partita Napoli, con la prossima partita poi di campionato Serie A con il calendario Serie A che mette di fronte Napoli-Frosinone. Tutte le squadre di calcio in campo. Incontri, seria e i prossimi match in casa e trasferta online del Napoli. Sabato, giornate, quale, trasmette, girone. Premium con gare anche di mercoledì.
Quando gioca il Napoli? Le prossime partite Napoli su Sky DAZN Sport Serie A
Calendario e risultati Seria A stagione 2026-2027, qui tutte le informazioni anche sul Napoli:
6ª GIORNATA, Serie A
- Sabato 10 ottobre 2026 - Ore 20.45: Napoli – Frosinone (DAZN / Sky)
2ª GIORNATA, Champions League
- Martedì 13 ottobre 2026 - Ore 21:00: Villarreal - Napoli (SKY)
7ª GIORNATA, Serie A
- Sabato 17 ottobre 2026 - Ore 15.00: Venezia – Napoli (DAZN)
3ª GIORNATA, Champions League
- Martedì 20 ottobre 2026 - Ore 21:00: Napoli - Bodo/Glimt (SKY)
8ª GIORNATA, Serie A
- Sabato 24 ottobre 2026 - Ore 18.00: Napoli – Roma (DAZN)
9ª GIORNATA, Serie A (Turno infrasettimanale)
- Mercoledì 28 ottobre 2026 - Ore 20.45: Monza – Napoli (DAZN / Sky)
10ª GIORNATA, Serie A
- Domenica 1 novembre 2026 - Ore 20.45: Juventus – Napoli (DAZN)
4ª GIORNATA, Champions League
- Mercoledì 4 novembre 2026 - Ore 21:00: Porto - Napoli (Amazon Prime Video)
11ª GIORNATA, Serie A
- Domenica 8 novembre 2026 - Ore 12.30: Napoli – Lazio (DAZN)
12ª GIORNATA, Serie A
- Sabato 21 novembre 2026 - Ore 20.45: Napoli – Torino (DAZN / Sky)
13ª GIORNATA, Serie A
- Domenica 29 novembre ore 15:00 | Sassuolo - Napoli
14ª GIORNATA, Serie A
- Sabato 5 dicembre ore 20:45 | Napoli - Lecce
15ª GIORNATA, Serie A
- Domenica 13 dicembre ore 20:45 | Napoli - Milan
Ottavi di Finale Coppa Italia
- Mercoledì 16 dicembre ore 21:00 | Napoli - Fiorentina (Mediaset)
16ª GIORNATA, Serie A
- Domenica 20 dicembre ore 20:45 | Atalanta - Napoli
17ª GIORNATA, Serie A
- Domenica 3 gennaio ore 18:00 | Parma - Napoli
18ª GIORNATA, Serie A
- Giovedì 7 gennaio ore 20:45 | Napoli - Cagliari
19ª GIORNATA, Serie A
- Lunedì 11 gennaio ore 20:45 | Udinese - Napoli
Dove vedere le partite in streaming