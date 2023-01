Zerbin, l'entourage: "Spalletti si è fatto sentire dopo la Cremonese! Sul mercato e la permanenza a Napoli..."

Giulio Marinelli, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Zerbin intervista entourage

“Il risultato con la Cremonese lascia l’amaro in bocca, ma so che Spalletti si è fatto sentire. Zerbin ha dato un’ottima dimostrazione, anche a livello fisico ed ha mostrato di poter dare una mano anche in una squadra di altissimo livello come il Napoli".

Tre club su Zerbin? E’ normale che piaccia, ha fatto bene. Era seguito già in estate e lo è anche adesso, piace a molti".

Lasciare Napoli a gennaio? Al momento, perché nel calcio non si sa mai, posso dire che non si muove.

Anche se siamo a fine gennaio la stagione è ancora lunga. Lui è molto felice di essere a Napoli ed è convinto di poter dare una mano. Poi normale che tutti vogliono giocare ed è giusto che sia così, lui resta per dare una mano e non per restare in disparte".