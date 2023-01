Napoli-Juve 5-1, le pagelle di Chiariello: c’è un azzurro che la Juve si sognerà stanotte

Le pagelle di Umberto Chiariello dopo Napoli-Juventus 5-1 ai microfoni di Canale 21:

"Otto ad Alex Meret. Un grande portiere è tale quando, anche se non impegnato tantissimo, riesce a fare la differenza. E lui ci è riuscito con interventi di assoluto livello. 7.5 a Mario Rui: altra bellissima prestazione del portoghese. A centrocampo il meno bravo è stato Anguissa, ma nel secondo tempo ha fatto benissimo: 6.5 per lui. Pazzesco Lobotka (7.5): regista moderno, fa tanti chilometri e vince tanti contrasti. Elmas (7.5) non è un ricambio: è il dodicesimo uomo del Napoli, la prima soluzione in qualsiasi caso. Prima era confusionario, ora sta maturando e sta diventando un calciatore importante e il merito è di Spalletti. 8.5 a Kvaratskhelia che è stato devastante. 9 a Osimhen: la Juventus se lo sognerà questa notte, ha travolto tutti i difensori avversari. Lo definisco 'il devastatore"