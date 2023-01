Juventus, Allegri a Dazn: "Il Napoli merita l'ampio vantaggio in campionato, peccato aver subito il 2-0 sul nostro momento migliore. Dispiace sia stata questa l'ultima di Agnelli"

Napoli Juventus - Massimiliano Allegri della Juventus parla al termine della partita contro il Napoli. Queste le parole a Dazn nel post partita:

"Complimenti al Napoli, hanno fatto una bella partita. Noi eravamo bassi di energia, noi avevamo avuto difficoltà. Abbiamo preso il 2-0 nel nostro momento migliore, abbiamo avuto diverse occasioni buone per fare gol sul 2-1, ma a loro ogni tiro questa sera poteva essere gol. Il terzo gol dimostra che abbiamo avuto carenza di energie. Il campionato è lungo. Le sconfitte tutte sono pesanti, oggi è stata meritata. Sono facilmente leggibili le situazioni dove abbiamo preso gol, a volte il calcio è anche questo, c'era bisogno di ribaltarla. Il Napoli ha assolutamente meritato, questo non ci deve far buttare giù. In queste partite è difficile non prendere gol quando fai quel tipo di errori. Il Napoli merita il primato che ha di 10 punti di vantaggio. Noi dobbiamo cercare di recuperare gli infortunati. La sconfitta è più che meritata. Sorrido quando ci sono queste serate, va portata a casa questa sconfitta. Dispiace per l'ultima partita da presidente per Agnelli, ora però dobbiamo andare avanti e pensare ai nostri obiettivi".