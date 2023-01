Juventus, Allegri a Dazn: "Grande stima per Spalletti, ho solo fatto una battuta per sdrammatizzare la tensione"

Napoli Juventus - Continuano le dichiarazioni a distanza tra Allegri e Spalletti prima di Napoli Juventus. Arrivano le parole dell'allenatore della Juventus a Dazn nel pre partita. Queste le parole di Allegri:

"Non voglio rispondere a Spalletti anche perché la mia era una battuta. Quando ci sono queste partita c'è molta tensione, è giusto sdrammatizzare perché sarà una serata magica con un pubblico meraviglioso in uno stadio pieno. Stretta di mano regolare con Luciano, siamo conoscenti e c'è grande stima. Le sensazioni sono buone, ma la partita è difficile. Giochiamo contro la prima con 7 punti di vantaggio. La squadra si è allenata bene, ma sarà una partita complicata. Non è una questione di star indietro e ripartire, bisogna saper difendere bene, qui le partite a Napoli non finiscono mai".