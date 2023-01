Inter, Inzaghi: "Napoli? Mai accaduta prima una cosa del genere. Resta pedalare senza vedere la classifica"

“Napoli già con lo scudetto cucito addosso? Ha preso un grandissimo margine, ha avuto un percorso costante e incredibile, non era mai successo prima. In questo momento noi che siamo dietro con le altre siamo in ritardo, dobbiamo continuare a pedalare senza guardare le classifiche perché non aiuterebbe. Peccato perché dopo la vittoria col Napoli il pareggio col Monza ci ha rallentato. Il cammino del Napoli ha fatto sembrare le nostre dieci partite positive un risultato normale”, così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ai microfoni di DAZN nel post partita di San Siro.