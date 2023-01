Di Lorenzo a Dazn: "Il merito di queste vittorie è frutto del lavoro del mister, ha portato una mentalità vincente"

Napoli Juventus - Giovanni Di Lorenzo del Napoli parla al termine della partita contro la Juventus. Queste le parole a Dazn nel post partita:

"Respiravamo aria di serenità e convinzione nello spogliatoio, poi il mister l'ha preparata benissimo. Siamo riusciti a fare tutto quello che ha chiesto il mister. E' stato fantastico il pubblico oggi, l'abbiamo giocata tutti insieme questa partita. Questo deve darci forza per andare avanti in campionato. Il merito è di Spalletti che ci mette sempre grande voglia nel preparare le partite, ci da sempre forza per continuare al meglio. Abbiamo tanti punti di vantaggio, ma tutti sanno che non abbiamo fatto ancora niente.Spalletti ha portato una mentalità vincente, ci da la spinta per andare sempre oltre le nostre qualità. Ci spinge a dare sempre il massimo".