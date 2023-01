Delio Rossi: "Salernitana-Napoli? Derby più sentito dai tifosi di casa che dagli azzurri, contro la Cremonese..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Salernitana Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Cremonese? Spalletti ha voluto dare più spazio a chi aveva giocato meno, e quando metti dentro chi non ha il ritmo partita e fatica a trovare le distanze con i compagni. Magari i titolari mentalmente hanno pensato di potersi riposare, per questo non sono entrati col piede giusto al posto di chi era partito titolare. Il mister ha pensato di poter salvaguardare il risultato, ma è andata nel modo contrario: non darei però la giusta valenza di valori tra Cremonese e Napoli, chi pensa ad un campanello d’allarme dovrebbe pensare più ad una partita storta. Forse è mancata la reazione, ma certe partite fatichi a ribaltarle.

Salernitana-Napoli? Derby più sentito dai tifosi di casa che dagli azzurri, è una partita sempre insidiosa: i granata vorranno rimediare all’8-2 con l’Atalanta, gli azzurri all’eliminazione in Coppa Italia con la Cremonese”