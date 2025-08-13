Sky - Gutierrez al Napoli, ecco perché non c'è fretta di chiudere l'operazione: non sarà subito a disposizione di Conte

Calciomercato Napoli - Ultime notizie mercato Napoli. La sessione di calciomercato estiva è ormai giunta al rush finale, con gli azzurri che devono completare gli ultimi slot della rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte. I colleghi di Sky con Luca Marchetti fanno il punto della situazione:



"Per il Napoli era molto difficile andare a migliorare i titolari. Il Napoli viene da 2 scudetti in 3 anni. E’ una squadra sicuramente molto competitiva nell’11 titolare. Aggiungere dei titolari non era facile, ma questa estate invece è stato fatto. Conte praticamente ha una doppia squadra.

Miguel Gutierrez arriverà lunedì per le visite mediche e per la firma. Il giocatore tra l’atlro è infortunato e non c’è fretta di chiudere subito l’operazione perché non sarà subito a disposizione di Conte. Su Juanlu il Siviglia al momento non vuole cedere ancora, ma si attenderà ancora per cercare di abbassare il più possibile le pretese degli spagnoli".