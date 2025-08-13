Romano: "Accordo raggiunto tra Fulham e Kevin manca il via libera dello Shakhtar: la cifra richiesta"

Calcio Mercato  
Il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso i social riferisce alcuni aggiornamenti sul trasferimento di Kevin:

"Il Fulham continua a lavorare sull'accordo per Kevin con lo Shakhtar, come rivelato in esclusiva la scorsa settimana. Accordo raggiunto dalla parte del giocatore, ma finora non c'è stato il via libera dello Shakhtar Donetsk, che insiste per una cifra pari a € 50 milioni. I colloqui proseguiranno nei prossimi giorni e potrebbero proseguire alla prossima settimana".

