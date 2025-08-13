Conte: "Vi racconto come si sta ambientando De Bruyne con noi" | VIDEO

Antonio Conte oggi in conferenza stampa da Castel di Sangro. Interrogato sul calciomercato e sui nuovi acquisti, l'allenatore ha parlato anche di come si sta ambientando Kevin De Bruyne.

De Bruyne si è calato nella parte venendo da una situazione completamente diversa. Si è calato totalmente nella nostra realtà, mai una parola fuori posto e sempre il sorriso sulle labbra, è stato un inserimento molto apprezzato dai giocatori in rosa per la carriera che ha avuto e per i 34 anni che ha. Non ha saltato un secondo di allenamento, sempre disponibile e ora vediamo di trovare la quadra se con i 4 o con i 3, è un ragazzo eccezionale che ha sorpreso tutti".