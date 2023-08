Repubblica - Koopmeiners-Napoli, offerta da 30 milioni di ADL: sì del calciatore per la Champions!

Calciomercato Napoli - Il club azzurro ha chiesto da tempo informazioni all’Atalanta su Teun Koopmeiners. Il 25enne olandese garantisce forza fisica e capacità di inserimento, è il prototipo della mezzala moderna e consentirebbe al Napoli di compiere un vero e proprio salto di qualità.

Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Il club bergamasco non vorrebbe cederlo, ma la volontà del giocatore che ha voglia di mettersi in mostra in Champions League potrebbe fare la differenza. De Laurentiis potrebbe investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per garantire a Garcia un colpo di grande livello".