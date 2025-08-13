Miguel Gutierrez è del Napoli, Repubblica: scambio di documenti concluso! Visite mediche: ecco quando

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'arrivo imminente di Miguel Gutiérrez:

"Il club campione d’Italia ha definito, intanto, l’operazione Miguel Gutierrez: si è concluso positivamente lo scambio di documenti. Bisogna soltanto organizzare le visite mediche. Il 24enne di Madrid dovrebbe raggiungere i nuovi compagni direttamente a Castel Volturno nella settimana che precede l’esordio in campionato, tanto sarà pronto soltanto dopo la sosta di settembre: a luglio si è sottoposto ad un intervento alla caviglia e da poco ha ripreso ad allenarsi".