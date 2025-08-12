Ligue 1, i tifosi del Napoli potranno rivedere Kvaratskhelia e Fabian Ruiz: chi ha preso i diritti tv

Sky annuncia un nuovo e importante ritorno nella Casa dello Sport: la Ligue 1 McDonald’s. Il massimo campionato francese – dopo un anno di “latitanza” sulle televisioni italiane – torna a essere trasmesso sulla pay-tv di Comcast e in streaming su NOW.

Da venerdì 15 agosto, data di inizio ufficiale della stagione 2025/26, sui canali di Sky Sport almeno due partite per ogni turno, tra cui sempre il top match della giornata. Sky racconterà i gol e le emozioni del campionato francese anche negli studi e negli approfondimenti quotidiani di Euro Show.

Gli appassionati di calcio, in Italia, potranno nuovamente godersi ogni fine settimana il meglio del calcio francese: dal Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League, all’Olympique de Marseille di Roberto De Zerbi, fino ai campioni del mondo 2018 come Paul Pogba dell’AS Monaco, Florian Thauvin dell’RC Lens o Olivier Giroud del Lille OSC.

Sky arricchisce così la propria offerta di calcio internazionale, che va dalla Premier League inglese, in esclusiva fino al 2028, alla Bundesliga, in esclusiva fino al 2029, e alle coppe europee: spettacolo assicurato fino alla stagione 2026/2027 grazie alla UEFA Champions League, con 185 sfide in esclusiva su 203, e alla UEFA Europa League?e?UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol.

Tutto questo in aggiunta alla Serie A Enilive – tre partite su dieci a giornata, almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big – e la Serie C Sky Wifi.