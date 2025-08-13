Il Mattino svela - Il Girona è stato avvisato, al Napoli serve ancora qualche giorno per Gutierrez: il motivo

Calcio Mercato  
Il Mattino svela - Il Girona è stato avvisato, al Napoli serve ancora qualche giorno per Gutierrez: il motivo

Calciomercato Napoli, novità su Miguel Gutierrez: il club azzurro chiede tempo, Girona già avvisato

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive della chiusura dell'affare Miguel Gutierrez:

"De Laurentiis e Manna si trovano tra le mani un tale ventaglio di opzioni sul tavolo da predicare prudenza. Hanno totalmente in pugno Gutierrez con cui hanno raggiunto da qualche giorno un accordo totale ma hanno avvisato il Girona (con cui c'è intesa sul prezzo e sulle condizioni: non ci sarà clausola di rivendita) le cose, sia pur definite nei dettagli, hanno bisogno del colpo di acceleratore finale prima delle visite e dell'annuncio. E tutto potrebbe avvenire a inizio della prossima settimana. Manna si è mosso quando il campionato non era ancora concluso per Gutierrez (il 6 maggio vi abbiamo raccontato dell'incontro con gli agenti di Manna), da tempo ha stima e considerazioni per il terzino spagnolo. L'affare è fatto e il suo infortunio non è un ostacolo. Conte e Manna, che spesso sono assieme anche nei pochi momenti di tempo libero in questo ritiro abruzzese, stanno condividendo strategie e tempi di attesa".

Miguel Gutierrez
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top