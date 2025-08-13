Il Mattino svela - Il Girona è stato avvisato, al Napoli serve ancora qualche giorno per Gutierrez: il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive della chiusura dell'affare Miguel Gutierrez:

"De Laurentiis e Manna si trovano tra le mani un tale ventaglio di opzioni sul tavolo da predicare prudenza. Hanno totalmente in pugno Gutierrez con cui hanno raggiunto da qualche giorno un accordo totale ma hanno avvisato il Girona (con cui c'è intesa sul prezzo e sulle condizioni: non ci sarà clausola di rivendita) le cose, sia pur definite nei dettagli, hanno bisogno del colpo di acceleratore finale prima delle visite e dell'annuncio. E tutto potrebbe avvenire a inizio della prossima settimana. Manna si è mosso quando il campionato non era ancora concluso per Gutierrez (il 6 maggio vi abbiamo raccontato dell'incontro con gli agenti di Manna), da tempo ha stima e considerazioni per il terzino spagnolo. L'affare è fatto e il suo infortunio non è un ostacolo. Conte e Manna, che spesso sono assieme anche nei pochi momenti di tempo libero in questo ritiro abruzzese, stanno condividendo strategie e tempi di attesa".