Da Bergamo - Lookman, l'Inter pensa al rilancio per battere la concorrenza del Napoli: le cifre

Calciomercato Napoli - Il Corriere di Bergamo oggi in edicola parla di Lookman e titola: "l’Inter valuta il rilancio per battere il Napoli". Ecco quanto si legge dal quotidiano:

"Lookman, rimasto in Inghilterra ad allenarsi da solo. La società, che detterà in esclusiva tempi, modi e valori dell’uscita dell’eroe di Dublino, non detta ancora un prezzo e attende nuove offerte ufficiali che siano più alte dei 45 milioni presentati via pec dall’Inter due settimane fa. Una strategia portata avanti per sondare il terreno e non porre limiti al prezzo del giocatore attualmente più forte in rosa. L’Inter l’ha capito e in queste ore si sta muovendo con il suo entourage, tornato in Italia, per preparare un rilancio e battere la concorrenza del Napoli. Marotta però non andrà oltre i 50 milioni e aspetta un segnale per capire se potranno bastare, o se sarà inutile anche solo presentare un rialzo di questa portata".

