Mainoo nel mirino della Lazio: Napoli, Lipsia e Ajax pronte a sfidarsi a gennaio

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, la Lazio sta valutando la possibilità di chiedere al Manchester United il giovane Kobbie Mainoo con la formula del prestito. Il centrocampista inglese è però seguito da diversi club europei: Napoli, Brighton, West Ham, Lipsia, Monaco e Ajax monitorano con attenzione la sua situazione. Il mese di gennaio potrebbe dunque trasformarsi in una finestra di forte concorrenza per il classe 2005, sempre più al centro del mercato internazionale.