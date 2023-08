Il Mattino - Nuovo assalto degli arabi per Osimhen: Victor vacilla, stipendio da 175 milioni in 5 anni!

Calciomercato Napoli - Non hanno deposto le armi, anzi: gli arabi sono pronti a tornare forti su Victor Osimhen con un nuovo assalto, visto che il nigeriano non ha detto 'no' al corteggiamento dell'Arabia Saudita.

A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino che su Osimhen e l'Arabia Saudita scrive:

"Osi sta giocando su due tavoli: il rinnovo-fedeltà del Napoli (base da 10 milioni a stagione fino ad almeno il 2026) e poi la faraonica offerta degli arabi del fondo sovrano di Ryad (il Pif) che sembra abbia raggiunto la sbalorditiva cifra di 35 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. È una situazione che fa girare la testa al bomber e che, forse, spinge il nigeriano a riflettere sul suo futuro. Osimhen tiene ancora aperta la porta dell'addio, non ha rifiutato (ma come avrebbe potuto?) le avances principesche arabe. Gli intermediari dell'Al-Ahli erano spariti di scena, scomparsi. [...] Invece, la controffensiva è in agguato".

Victor Osimhen

Ma De Laurentiis è pronto a dire 'no', anche a 200 milioni di euro, essendo ormai agosto e mancando pochissimo all'inizio del campionato.