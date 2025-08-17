Da Bologna - C'è il sì di Zanoli, ma il Napoli vuole venderlo all'Udinese: tocca ai rossoblù accelerare

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione di Bologna oggi in edicola di Repubblica parla così del possibile arrivo di Zanoli:

"Parlando di difesa, l’infortunio last minute di Holm, risentimento in rifinitura, lascia improvvisamente in emergenza il reparto terzini destri e la diagnosi farà capire se servono svolte sul mercato. E proprio ieri l’Udinese è passata in vantaggio nella corsa per Zanoli: quantomeno, il Napoli vorrebbe dare il terzino ai friulani, il Bologna deve decidere se insistere, forte della preferenza del giocatore, o prendere altre strade".