Capello: "Il Napoli parte avanti, ha mantenuto Conte e si è rinforzato"

NapoliÂ - Ci siamo lasciati a fine maggio con il Napoli campione d'Italia nella volata finale con l'Inter, ma ora si riparte tutti alla pari. SarÃ  ancora un ballo a due?

Â«Mi aspetto un torneo piÃ¹ competitivo e difficile da leggere, anche perchÃ© diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino...Â», spiega Fabio Capello.

L'anno scorso, di questi tempi, in molti davano l'Inter largamente favorita, poi abbiamo visto come Ã¨ andata. E stavolta?

Â«Parte davanti il Napoli e non solo perchÃ© ha vinto e ha mantenuto Antonio Conte in panchina. Gli azzurri si sono mossi meglio delle altre sul mercato, centrando praticamente tutti gli obiettivi prefissati. Insomma, il Napoli si Ã¨ rinforzato, anche se adesso dovrÃ  giocare su piÃ¹ fronti, a differenza della scorsa stagioneÂ».

