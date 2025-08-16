Da Bergamo - Lookman non partirà per meno di 50mln: senza offerta giusta, può restare all'Atalanta

Ultime calcio l'Atalanta potrebbe tenersi Lookman senza l'offerta giusta

Ultime calcio - L'Atalanta sarebbe pronta a tenere in rosa Ademola Lookman, se non dovesse arrivare l'offerta giusta.

Lookman potrebbe restare all'Atalanta

Secondo L'Eco di Bergamo, servono più di 50 milioni di euro per convincere la famiglia Percassi a lasciar partire l'attaccante nigeriano, una cifra a cui nessun club finora si è mai avvicinato. L'unica proposta ufficiale l'ha inviata per iscritto l'Inter lo scorso 29 luglio: 45 milioni di euro, bonus inclusi. Offerta respinta al mittente dalla Dea prima dello stallo delle ultime due settimane. "Una situazione da monitorare ora dopo ora", precisa il quotidiano bergamasco. 

