Da Bergamo - Lookman non partirà per meno di 50mln: senza offerta giusta, può restare all'Atalanta

Ultime calcio - L'Atalanta sarebbe pronta a tenere in rosa Ademola Lookman, se non dovesse arrivare l'offerta giusta.
Secondo L'Eco di Bergamo, servono più di 50 milioni di euro per convincere la famiglia Percassi a lasciar partire l'attaccante nigeriano, una cifra a cui nessun club finora si è mai avvicinato. L'unica proposta ufficiale l'ha inviata per iscritto l'Inter lo scorso 29 luglio: 45 milioni di euro, bonus inclusi. Offerta respinta al mittente dalla Dea prima dello stallo delle ultime due settimane. "Una situazione da monitorare ora dopo ora", precisa il quotidiano bergamasco.