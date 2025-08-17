Diouf-Napoli, CorSport - Apertura Lens, stanziata cifra per chiudere! C'è già l'accordo col giocatore

Si entra nella fase calda del calciomercato estivo con le ultime settimane a disposizione per fare nuovi acquisti e il Napoli è in forte pressing su Andy Diouf del Lens per il centrocampo. Il calciatore francese classe 2003 è stato individuato come prossimo colpo per migliorare la rosa ed essendo anche Under non occuperebbe posti nella lista della Serie A.

Calciomercato Napoli: scelto Diouf per il centrocampo

Calciomercato Napoli - Come riportato dal Corriere dello Sport il Napoli ha individuato Diouf come perfetto rinforzo della mediana e ha già avviato i contatti con l'entourage e con il club francese.