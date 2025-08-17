Mazzocchi costretto alla cessione per il problema liste, Repubblica: piace a questi tre club di Serie A

Calciomercato Napoli, Mazzocchi costretto all'addio: non troverebbe spazio, piace a tre squadre di Serie A, ecco quali

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla così della possibile cessione di Pasquale Mazzocchi:

"Il diesse Manna dovrà risolvere anche altre situazioni fino alla chiusura del mercato. In uscita c’è anche Pasquale Mazzocchi che è un po’ l’idolo del pubblico: il 30enne di Barra è stato un esempio di applicazione e determinazione. Il suo amore per il Napoli ha fatto il resto. Uno come lui fa sempre comodo in uno spogliatoio, ma c’è il problema delle liste, quindi si valuta una nuova sistemazione. In passato è stato cercato dal Sassuolo, piace anche al Pisa ma soprattutto al Cagliari".

Pasquale Mazzocchi
