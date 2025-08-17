Schira: "Accordo Napoli-Diouf! Spunta già il contratto, si lavora per chiudere col Lens"
Calciomercato Napoli, accordo con Diouf: c'è il contratto fino al 2030, si cerca l'intesa col Lens
Calciomercato SSC Napoli - Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, pubblica via X un aggiornamento sull'affare Diouf:
"Andy Diouf ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030. Il Napoli sta ora lavorando con il Lens per cercare di raggiungere un accordo".
