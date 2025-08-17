Schira: "Accordo Napoli-Diouf! Spunta già il contratto, si lavora per chiudere col Lens"

Calcio Mercato  
Schira: Accordo Napoli-Diouf! Spunta già il contratto, si lavora per chiudere col Lens

Calciomercato Napoli, accordo con Diouf: c'è il contratto fino al 2030, si cerca l'intesa col Lens

Calciomercato SSC Napoli - Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, pubblica via X un aggiornamento sull'affare Diouf:

"Andy Diouf ha un accordo di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030. Il Napoli sta ora lavorando con il Lens per cercare di raggiungere un accordo".

Andy Diouf con la Francia
