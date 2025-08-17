Repubblica - Il Napoli è pronto a chiudere per Andy Diouf: prossime ore decisive, le cifre

Calciomercato Napoli, azzurri pronti a chiudere l'affare Andy Diouf col Lens per 20 milioni di euro: le prossime ore saranno decisive

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta la trattativa per Andy Diouf, un alter ego di Anguissa:

"La novità riguarda, invece, il mediano. La scelta è su un elemento con una determinata struttura fisica che possa diventare l’alternativa di Frank Anguissa, impegnato tra dicembre e gennaio in Coppa d’Africa con il Camerun. Il Napoli ha puntato Andy Diouf, 23enne gigante del Lens che vale più di 20 milioni di euro. L’investimento non sarebbe un problema e le prossime ore saranno decisive per provare a tagliare il traguardo: Diouf non occuperebbe un posto nella lista per il campionato perché considerato under e quindi consentirebbe al Napoli di non dover escludere nessuno".

Andy Diouf alle Olimpiadi
