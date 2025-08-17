Lucca o De Bruyne in Sassuolo-Napoli da centravanti? Il Mattino - Conte ha già deciso: la scelta

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'infortunio di Romelu Lukaku, e svela che toccherà a Lucca dal 1' in Sassuolo-Napoli:

"Nel frattempo, da 48 ore è scattata anche la missione Lucca: l'attaccante arrivato dall'Udinese sarà subito lanciato nella mischia. Niente periodi di prova o transizioni dolci. Sassuolo è il primo obiettivo. L'idea di Conte, per la prima di campionato a Reggio Emilia, era quella di lanciare in campo un Napoli possibilmente simile a quello che si è preso lo scudetto, chiudendo con il Cagliari tre mesi fa. Ma l'assenza di Lukaku cambierà le cose. Le novità in campo potrebbero essere più del solo De Bruyne e Lucca si candida a avere i riflettori puntati per l'esordio dei campioni d'Italia. Lucca è il sostituto di Lukaku, l'attaccante che il Napoli ha comprato - spendendo non poco - per coprire le spalle al collega proprio in occasioni come questa.

[...] E poi ci sono gli esperimenti: nel finale di gara contro l'Olympiacos in Abruzzo, Conte ha provato anche a spostare in avanti Kevin De Bruyne, riferimento più avanzato in campo. [...] Una soluzione questa che a Napoli sarebbe solo un esperimento, per ora. O magari una mossa da utilizzare a gara in corso visto che una vera alternativa alla prima punta oggi non c'è, con Lukaku fuori dai giochi".