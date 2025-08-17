Lucca o De Bruyne in Sassuolo-Napoli da centravanti? Il Mattino - Conte ha già deciso: la scelta

Notizie  
Lucca o De Bruyne in Sassuolo-Napoli da centravanti? Il Mattino - Conte ha già deciso: la scelta

Sassuolo-Napoli, c'è da sostituire l'infortunato Lukaku: la mossa Lucca o l'ipotesi De Bruyne falso nueve, ecco cosa filtra

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive dell'infortunio di Romelu Lukaku, e svela che toccherà a Lucca dal 1' in Sassuolo-Napoli:

"Nel frattempo, da 48 ore è scattata anche la missione Lucca: l'attaccante arrivato dall'Udinese sarà subito lanciato nella mischia. Niente periodi di prova o transizioni dolci. Sassuolo è il primo obiettivo. L'idea di Conte, per la prima di campionato a Reggio Emilia, era quella di lanciare in campo un Napoli possibilmente simile a quello che si è preso lo scudetto, chiudendo con il Cagliari tre mesi fa. Ma l'assenza di Lukaku cambierà le cose. Le novità in campo potrebbero essere più del solo De Bruyne e Lucca si candida a avere i riflettori puntati per l'esordio dei campioni d'Italia. Lucca è il sostituto di Lukaku, l'attaccante che il Napoli ha comprato - spendendo non poco - per coprire le spalle al collega proprio in occasioni come questa.

[...] E poi ci sono gli esperimenti: nel finale di gara contro l'Olympiacos in Abruzzo, Conte ha provato anche a spostare in avanti Kevin De Bruyne, riferimento più avanzato in campo. [...] Una soluzione questa che a Napoli sarebbe solo un esperimento, per ora. O magari una mossa da utilizzare a gara in corso visto che una vera alternativa alla prima punta oggi non c'è, con Lukaku fuori dai giochi".

Napoli: De Bruyne e Lucca
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top