ULTIM'ORA - Fumata bianca per Miguel Gutierrez: domani le visite mediche, l'orario | ESCLUSIVA

Calcio Mercato fonte : di Pasquale Cacciola
Miguel Gutiérrez è del NapoliMiguel Gutiérrez è del Napoli

Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di Miguel Gutierrez: fissate le visite mediche, ecco data e orario

Calciomercato SSC Napoli - Adesso ci siamo, arriva la fumata bianca per l'arrivo in azzurro di Miguel Gutiérrez! Domattina - dopo le ore 9 - il terzino spagnolo del Girona è atteso a Villa Stuart, come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, per le visite mediche di rito.

Miguel Gutierrez al Napoli: la data delle visite mediche

Insomma, ci siamo per l'arrivo al Napoli di Miguel Gutierrez che nella giornata di domani - lunedì 18 agosto 2025 - svolgerà le visite mediche a Roma dalle ore 09:15 circa. Poi, la firma del contratto col Napoli. E in seguito raggiungerà gli azzurri, che prepareranno in questa settimana la sfida al Sassuolo. Chiaramente - visto l'infortunio e l'intervento - si attenderanno le visite mediche approfondite di domani per l'ok definitivo alle firme.

Miguel Gutierrez in arrivo al Napoli
