Romano: "Juanlu-Napoli, contatti costanti! Ecco quando contano di chiudere"

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano via Youtube è tornato a parlare dell'affare Juanlu Sanchez, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli sta andando avanti nei contatti, è giusto non dare la deadline: Napoli e Siviglia sono in contatto costante, Juanlu Sanchez ha scelto il Napoli e vuole andarci da tempo. Il Napoli conta di definire tutto la settimana prossima per Juanlu Sánchez, contatti costanti con il Siviglia per trovare la quadra, il club azzurro resta ottimista in attesa del via libera definitivo. Si continua a lavorare, anche l'agente di Juanlu attende l'ok definitivo. Aspettiamo questi ultimi passaggi ma la trattativa è ancora in piedi".