CorSport - Per l'esordio col Sassuolo tocca a Lucca! Conte si affida a lui per guidare l'attacco

Rassegna Stampa  
LuccaLucca

Il Napoli è pronto alla prima giornata di campionato con Lorenzo Lucca che partirà subito titolare alla prima di Serie A contro il Sassuolo. Il giovane bomber e nuovo acquisto di questa stagione che sta per iniziare sarà lanciato subito nella mischia da Conte dopo l'infortunio di Lukaku

Napoli - Il Napoli è pronto alla prima giornata di campionato con Lorenzo Lucca che partirà subito titolare alla prima di Serie A contro il Sassuolo. Il giovane bomber e nuovo acquisto di questa stagione che sta per iniziare sarà lanciato subito nella mischia da Conte dopo l'infortunio di Lukaku.

Lucca titolare in Sassuolo-Napoli

La conferma arriva dal Corriere dello Sport che parla di Lucca:

Un discorso che non potrà riaprire sabato contro il Sassuolo, per l’esordio degli azzurri in campionato al Mapei Stadium. Toccherà a Lorenzo Lucca guidare l’attacco, fare le veci del belga e provare a confermare quanto di buono ha fatto vedere tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Il gigante piemontese è arrivato con umiltà, pronto a imparare ma anche a dimostrare di che pasta è fatto e – perché no – conquistarsi un posto fisso in Nazionale, magari pure per il Mondiale. Un passo alla volta, cominciando dal neopromosso Sassuolo. Per il momento, di passi concreti ne ha già fatti quattro, sfruttando al meglio le occasioni che Conte gli ha concesso nelle amichevoli estive: ha rotto il ghiaccio con un piatto destro su assist di Politano contro il Brest, s'è procurato e ha trasformato un calcio di rigore contro Catanzaro, ha fatto centro con un colpo di testa al Sorrento su cross di Spinazzola (senza neanche aver bisogno di saltare) e, infine, ha segnato il suo quarto gol del precampionato con una spaccata da opportunista contro l’Olympiacos. Insomma, Lorenzo ha già mostrato gran parte del suo repertorio: agilità, fisico, senso del gol e freddezza sotto porta. Quattro reti utili a sciogliersi, a guadagnarsi la fiducia dello spogliatoio e a entrare negli schemi di Conte, ascoltando ogni indicazione e assimilando i consigli di Lukaku, aggiungendo nuove soluzioni a quelle già mostrate all’Udinese. L’obiettivo è farsi trovare pronto, senza paura di avere addosso il peso dell’attacco campione d’Italia. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top