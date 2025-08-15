Tempi di recupero infortunio Lukaku, Il Mattino: ecco quante gare salta, domani esami urgenti

Napoli calcio le ultimissime sull'infortunio di Romelu Lukeku. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino servono accertamenti e in fretta e furia lo staff guidato da Raffaele Canonico si sta attrezzando per farli. Non oggi, forse domani.

In ogni caso, salta almeno l’esordio con il Sassuolo e poi la prima in casa con il Cagliari. Se ne riparla, se non ci saranno contrattempi, a settembre. L’obiettivo è la prima di Champions League. Ma è proprio un guaio che non ci voleva, dopo un precampionato senza alcun incidente importante. Lukaku si fa male da solo, non ci sono spinte o altro: corre verso la porta, allarga il sinistro per andare alla conclusione e dopo aver calciato si accascia a terra. Per due minuti viene soccorso, con lo stadio che ammutolisce. Poi il gesto del cambio e il gigante di origini congolesi che si incammina da solo, ma zoppicando in maniera vistosa verso lo spogliatoio