Tempi di recupero infortunio Lukaku, Il Mattino: ecco quante gare salta, domani esami urgenti

Rassegna Stampa  
Ultimissime calcio Napoli infortunio Lukaku tempi di recupero da stabilire dopo l'esito degli esami strumentali

Napoli calcio le ultimissime sull'infortunio di Romelu Lukeku. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino servono accertamenti e in fretta e furia lo staff guidato da Raffaele Canonico si sta attrezzando per farli. Non oggi, forse domani.

Tempi di recupero infortunio Lukaku, anticipazione Il Mattino

In ogni caso, salta almeno l’esordio con il Sassuolo e poi la prima in casa con il Cagliari. Se ne riparla, se non ci saranno contrattempi, a settembre. L’obiettivo è la prima di Champions League. Ma è proprio un guaio che non ci voleva, dopo un precampionato senza alcun incidente importante. Lukaku si fa male da solo, non ci sono spinte o altro: corre verso la porta, allarga il sinistro per andare alla conclusione e dopo aver calciato si accascia a terra. Per due minuti viene soccorso, con lo stadio che ammutolisce. Poi il gesto del cambio e il gigante di origini congolesi che si incammina da solo, ma zoppicando in maniera vistosa verso lo spogliatoio

