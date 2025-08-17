Da Roma - Insigne-Lazio, non è finita! Sarri vuole l'ex Napoli: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione di Roma oggi in edicola di Repubblica parla così del possibile affare Insigne-Lazio:

"Tra Lorenzo Insigne e la Lazio non è ancora finita. Almeno per il momento. L’attaccante napoletano, svincolato dopo la fine della sua avventura in Canada con il Toronto, vuole tornare ad essere “Il Magnifico”. Questo in Italia, e se possibile in biancoceleste, con Maurizio Sarri. Il classe ‘91 guarda dalle parti di Formello, ha ricevuto altre offerte, messe però in standby per vedere l’evolversi della situazione. Perché il desiderio numero uno è quello di tornare agli ordini del mister toscano. D’altronde è stato proprio il giocatore, di ritorno in Italia, ad aprire le porte alla possibilità biancoceleste. Insigne è un pupillo di Sarri, gli anni di Napoli sono stati i più redditizi sotto l’aspetto tecnico, il Comandante era riuscito a tirare fuori il meglio da lui. Sarri, in tutto ciò, potrebbe essere quel collante per poter arrivare a dama, avrebbe una garanzia sulla fascia sinistra insieme a Zaccagni".