Calciomercato Napoli, può arrivare una punta in prestito! Repubblica: dipenderà da Lukaku, la situazione

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla della strategia in attacco dopo lo stop di Lukaku:

"Al momento - dopo la cessione di Raspadori e Simeone - sono due i centravanti, Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Il 24enne di Moncalieri è pronto a raccogliere il testimone, come dimostrato pure contro l’Olympiacos con il gol del 2- 0. Il bomber prelevato dall’Udinese sta dimostrando di meritarsi il Napoli, ma senza Lukaku Conte potrebbe ritrovarsi con un’alternativa in meno e sarebbe necessario dare uno sguardo alle opportunità di agosto con tanti giocatori che cercano una sistemazione in prestito. La strategia sarà decisa tra qualche ora subito dopo aver capito il problema del numero 9 azzurro".