Ansia Lukaku, Repubblica: anticipati a oggi gli esami strumentali, "incognita" Champions

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'infortunio di Romelu Lukaku, oggi gli esami strumentali:

"Quanto tempo resterà fuori Romelu Lukaku? È la domanda che si fanno un po’ tutti, Antonio Conte soprattutto. Big Rom è fondamentale per l’allenatore, è il totem del reparto offensivo per il suo modo unico di interpretare il ruolo. [...] La prima diagnosi è risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Impossibile, però, fare una previsione senza gli esami strumentali. Il Napoli attende con ansia il responso e ha deciso di anticipare gli accertamenti di una giornata, inizialmente previsti per domani, quando gli azzurri riprenderanno gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Lukaku ha appuntamento già in giornata con il responsabile dello staff medico azzurro, Raffaele Canonico, per fare chiarezza sul problema muscolare accusato al Patini di Castel di Sangro contro l’Olympiacos. Il Napoli ovviamente spera che i tempi di recupero non siano lunghi: di sicuro il 32enne di Anversa è in dubbio per le prime due sfide di campionato, la trasferta di sabato prossimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo e il match al Maradona contro il Cagliari, in calendario sabato 30. Il vero snodo è il debutto in Champions League di metà settembre. Per Conte sarebbe fondamentale poter contare su Lukaku che resta fondamentale nei meccanismi di gioco del Napoli. Il club azzurro aspetta l’entità dello stop per capire se intervenire nuovamente sul mercato nel reparto offensivo".

Infortunio Lukaku
