Fuga a Capri per Lorenzo Lucca: così ha trascorso i giorni di relax pre campionato

Rassegna Stampa  
LuccaLucca

Napoli - Un gol per chiudere il precampionato e ricaricare le batterie in vista della ripresa degli allenamenti, prevista domani a Castel Volturno. Dopo il rientro in città, breve fuga a Capri per un venerdì sera di relax per Lorenzo Lucca, con foto di rito insieme a Gianluigi Lembo alla Taverna Anema e Core, storico ritrovo di vip e calciatori. Una parentesi leggera tra musica e sorrisi, prima di rituffarsi nella concentrazione per la sfida al Sassuolo. In attesa di Lukaku, toccherà a Lucca portare sulle spalle la responsabilità del gol. Il precampionato promette bene, ma tra meno di una settimana sarà già tempo di verità: non ci sarà più spazio per prove generali. E per un attaccante, certe occasioni non vanno mai sprecate. 
 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top