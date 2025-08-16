Sassuolo, Grosso: "Ci aspetta un campionato difficilissimo, c’è bisogno di integrare il gruppo"

Ultime calcio - Vittoria importante per il Sassuolo di Fabio Grosso, avversario del Napoli nella prima di campionato,nella gara dei 32^ di finale di Coppa Italia Frecciarossa, terminata 1-0 col Catanzaro.

Come riporta il sito del Sassuolo, al termine della gara Grosso ha dichiarato:

“Volevamo passare il turno e oggi abbiamo fatto una partita seria. Le difficoltà ci sono state ma siamo stati bravi a rimanere dentro il match per i 90′ minuti. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui abbiamo costruito tanto e potevamo essere più bravi a incrementare il punteggio poi c’è stata una fase in cui potevamo essere più bravi a tenere le redini della gara. Nel complesso sono soddisfatto di quanto fatto, ci sono buoni spunti su cui poter lavorare.

Ci aspetta un campionato difficilissimo, c’è bisogno di integrare il gruppo, sono convinto che lo faremo, mi auguro che riusciremo a farlo in tempi brevi, anche se sono cose che non possiamo decidere da soli. Sono contento della prestazione dei ragazzi, proveremo a migliorare ciò che non è andato bene, e daremo seguito a quanto di buono fatto.

Nota di merito per Berardi che ha festeggiato le 400 gare con il Sassuolo, sono contentissimo per lui così come lo è stata tutta la squadra. Domenico rappresenta in pieno i valori di questo club e sono felice che lo continuerà a fare anche in questo campionato di Serie A”.