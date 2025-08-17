CorSport - Chiusura vicina per Juanlu Sanchez, cauto ottimismo sulla trattativa

Calciomercato Napoli - Le fasce parleranno anche spagnolo, almeno è questa l'intenzione del club: se a sinistra per Gutierrez è tutto fatto, a destra si attende ancora il via libero definitivo del Siviglia per Juanlu Sanchez che è stato convocato da Almeyda per la sfida di oggi contro l'Athletic Bilbao per la prima di Liga. Juanlu, che a Ferragosto ha compiuto 22 anni, in questi giorni si è allenato regolarmente in gruppo in attesa di novità. La sua posizione è chiara: o Napoli o resterà al Siviglia. Ha escluso ogni altra destinazione, soprattutto quelle inglesi, e intende rispettare l'accordo con il club azzurro fino al 2030. Ovviamente se tra le parti arriverà l'intesa. Il Napoli non andrà oltre la proposta ultima di 17 milioni. Si discute sulla percentuale di futura rivendita. La chiusura è vicina. Cauto ottimismo per una trattativa lunga vicina alla conclusione. Il suo eventuale arrivo libererebbe Zanoli, conteso da Bologna e Udinese. Lo riporta il Corriere dello Sport.
 

