CorSport - Il Napoli pensa ancora a Sudakov, per Elmas arriva un indizio

ElmasElmas

Il Napoli vuole completare la rosa con un altro acquisto importante in avanti che può dare una mano alla squadra allenata da Antonio Conte. Come spiegato dal Corriere dello Sport si pensa a Sudakov o Elmas

Calciomercato Napoli -

Aspettando novità dagli esami di Lukaku, l'idea del club resta quella di regalarsi anche un altro elemento offensivo. Con quali caratteristiche, si vedrà. Giorgi Sudakov (22) dello Shakhtar resta un'idea, così come Eljif Elmas (25) che al momento ha messo in stand-by ogni altra proposta (compresa quella del Torino) perché sogna il ritorno a Napoli. Di sicuro lascerà il Lipsia che al momento non apre al prestito. Ieri, intanto, non è stato neppure convocato per la sfida in Coppa di Germania contro l'SV Sandhausen. Il club riflette, tiene aperte varie opzioni e non esclude nomi a sorpresa o ritorni di fiamma.

