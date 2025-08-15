Infortunio Lukaku, torna a settembre? C'è una data cerchiata per il rientro

Ultime notizie SSC Napoli - A scrutare i volti degli uomini di Conte nel piccolo ventre dello stadio Patini, c'è poco da stare sereni: Lukaku ha ancora dolore al quadricipite quando è terminata la gara e tutti tornano a occuparsi delle sue condizioni, scrive Il Mattino.

“È troppo esperto per non capire da solo che non è una sciocchezza: al momento è un risentimento, ma si teme che si possa trattare di uno stiramento. Servono accertamenti e lo staff guidato da Raffaele Canonico si sta attrezzando per farli. In ogni caso, salta l'esordio con il Sassuolo e poi la prima in casa con il Cagliari. Se ne riparla, se non ci saranno contrattempi, a settembre. L'obiettivo è la prima di Champions League”